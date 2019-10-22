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Конфликт в Сирии 1 час назад

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22 октября 201913:45 Артем Красулин

Перемирие истекает: Турция готова возобновить операцию, США грозят военным ответом

Перемирие истекает: Турция готова возобновить операцию, США грозят военным ответом

На северо-востоке Сирии заканчивается пятидневное перемирие. Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган в преддверии поездки Сочи заявил, что Анкара готова возобновить операцию "Источник мира", если США и курды не сдержат обещания. Вашингтон, в свою очередь, пригрозил турецким властям санкциями и даже военным ответом.

Применить силу против союзника по НАТО США угрожают едва ли не впервые в истории. Мировые аналитики и политологи пытаются понять уровень разногласий между Вашингтоном и Анкарой и то, насколько вероятна реальная конфронтация, о которой накануне в интервью телеканалу CNBC говорил госсекретарь Майкл Помпео.

"Мы предпочитаем мир войне, — подчеркнул он. – Но если военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия. Вы предположили, что мы можем задействовать свои экономические возможности, как это бывало ранее. Мы определенно воспользуемся ими и дипломатическими средствами тоже. Это будет для нас предпочтительнее".


Сам глава Белого дома после встречи с Реждепом Тайипом Эрдоганом, которого он называл другом, риторику немного смягчил, напомнив лишь о санкциях и пошлинах, которые Вашингтон готов ввести в случае эскалации конфликта. А еще сравнил враждующие стороны с дерущимися во дворе детьми. По словам Трампа, разнимать их за собственный счет у США желания нет.

"Как выяснилось, у нас там находится всего 28 военнослужащих, даже не 50. Их главная цель – обеспечить безопасность нефтедобычи. Другой причины находиться между двух враждующих армий нет. Еще некоторый контингент мы оставим по просьбе Израиля и Иордании, но там речь идет совсем о другой части Сирии", — заявил президент США.

Режим прекращения огня на северо-востоке Сирии истекает уже сегодня. Пятидневная пауза, о которой договорились Анкара и Вашингтон, давалась на то, чтобы отряды курдов покинули создаваемую Турцией зону безопасности возле своей границы. США уже непрозрачно намекнули курдам, что на американскую военную помощь рассчитывать не стоит.

"Мы работаем с курдами и находимся с ними в хороших отношениях. Почти четыре года мы сражались вместе с ними против ИГИЛ (запрещена в России), но никогда не обещали защищать их всю жизнь. Не разумно вступать в конфликты на их стороне, когда мы и так потратили четыре триллиона долларов на операцию в Ираке", — подчеркнул Трамп.

Как отмечают эксперты, США в этой ситуации стараются делать хорошую мину при плохой игре. С одной стороны, Пентагон бросает на произвол судьбы недавних союзников, с другой – пытаются использовать их как инструмент давления на союзника по НАТО.

В этой ситуации, как полагают аналитики, Анкара может развернуться на восток и укрепить сотрудничество с Москвой. Как ожидается, сирийская тема станет центральной во время переговоров в Сочи президентов России и Турции.

"Раз у Турции еще более обостряются отношения с США, то ей придется идти на компромисс именно с Россией. Встреча наших лидеров будет направлена, чтобы найти способы отступления Турции от своей воинственной позиции в Сирии. Тем более у России и Турции общие интересы по нерасчленению Сирии", — сказала старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова.

Что касается позиции сирийской стороны, Дамаск терпеть очередное нарушение суверенитета не собирается. Колонны военной техники уже движутся на северо-восток страны.

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