Отголоски дела Полонского: жильцы высотки на Давыдковской оказались под ударом

Оплаченный договор на покупку квартиры, регистрация и свидетельство о собственности: все это — не гарантия. В столице по решению суда выселяют многодетную семью. Незнакомый им человек внезапно заявил, что много лет назад купил эту же квартиру и просто про нее забыл. Почему суд встал на его сторону? И как в деле всплыло имя Полонского?

Юлия не может скрыть волнения. Их квартиру, где они живут с мужем и тремя детьми, суд отдал другому человеку.

- Мы все просто боимся, что сегодня, завтра — в любой момент — нас просто возьмут и выкинут на улицу.

На эту квартиру у Кутузовского проспекта Куликовы копили много лет. Пока делали ремонт, родился младший сын Тимоша. Но семейное счастье было недолгим.

"Мы узнали, что на эту квартиру претендует еще одно лицо — это господин Сафонов. Требования свои мотивирует договором, который он заключил аж восемь лет назад", — говорит Роман Куликов.

Сафонов свой запоздалый визит в суд объяснил тем, что до этого квартира в 142 квадратных метра была ему не нужна. Купил он ее якобы еще в 2008 году, причем не у застройщика, как все, а у некоего инвестора — компании скандального олигарха Сергея Полонского.

- Вспомнил он только когда, когда сама компания Полонского полностью была банкротом, стала банкротом, то есть, документы, какие-то подтверждения найти невозможно.

"Аванта" Полонского рухнула, похоронив под собой его мегапроекты — "Кутузовскую милю" и "Рублевскую Ривьеру". Сам эпатажный олигарх прятался от российского правосудия на своем острове в Сиамском заливе.

- Москва, привет!

После скандала его депортировали из Камбоджи, судили, признали виновным в хищении двух с половиной миллиардов рублей, но тут же отпустили. Эхо его бурной деятельности не дает спокойно жить москвичам до сих пор.

- Вот это решение, для нас вообще беспрецедентное, которое суд вынес 5 февраля 2019 года, в котором указал, что законом вообще не предусмотрено признание права собственности по нашему договору.

У них было и право собственности, и прописка, но суд это не смутило. Новый владелец не стал объяснять, почему вспомнил про квартиру спустя восемь лет и послал нас к адвокату. Тот согласился поговорить только по телефону и обвинил семью Куликовых в захвате.

"Он совершил самоуправные действия, занимая чужую квартиру. Он вообще не покупатель, вы меня слышите, он ничего не покупал. Потому что у его продавца нечего было продавать", — говорит адвокат Андрея Сафонова Ольга Рачикова.

Под ударом — все жильцы высотки на Давыдковской. У всех одинаковые договоры с застройщиком. Юристы называют решение суда сенсационным.

"Любой из нас, купив какую угодно недвижимость, зарегистрировав свое право собственности, может ее лишиться, потому что кто-то, о ком мы не можем знать, с кем-то другим заключил договор о той же самой недвижимости. Появилась позиция — она ужасающая, она нарушает 35-ю статью Конституции!" — говорит адвокат, эксперт по гражданскому праву Константин Скловский.

Их квартиру, по сути, продали два раза — сначала одна фирма, затем другая. Но полиция называет это гражданско-правовыми отношениями и уголовного дела не возбуждает. Единственная надежда Куликовых — Конституционный суд. Сейчас они готовят туда письмо с просьбой разобраться в их деле.