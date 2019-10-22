Футболисты "Зенита" отправились в Германию на матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом"

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде сыграет с "РБ Лейпциго". Во вторник, 22 октября, "сине-бело-голубые" вылетели из Санкт-Петербурга во Германию, где встретятся с "быками".

Также во вторник петербуржцы проведут на поле "РБ Арены" тренировку, а перед этим главный тренер команды Сергей Семак и один из футболистов "Зенита" ответят на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, подопечные Семака сыграли вничью с французским "Лионом" (1:1), затем обыграли португальскую "Бенфику" (3:1) и с четырьмя очками возглавляют группу G. Матч "РБ Лейпциг" – "Зенит" состоится в среду, 23 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени.