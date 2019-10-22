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22 октября 201915:52 Лариса Худикова

Последнему в навигации круизу до Углича "поддали волны"

фото: Лариса Худикова

Под "Прощанье славянки" с третьего причала Северного речного порта столицы четырехпалубный "Александр Радищев" отправлялся в завершающий навигацию-2019 вояж до Углича.

Оказалось, туроператоры не лукавили, когда еще в середине года сообщали об очень активном интересе к речным круизам, которые люди бронировали еще с начала года.

Даже 18 октября, невзирая на возможное "плохое настроение" погоды, теплоход был заполнен до отказа: на борту – почти 300 пассажиров.

На вопрос, почему не отдых на теплом море за рубежом (ведь цены на такие круизы почти сопоставимы с недельным отдыхом в той же Анталье), люди отвечали: "Потому что наше".

Впрочем, нашей в этом круизе была не только река: 16 везунчиков выиграли это путешествие на других волнах – эфирных.

Зажигательные ведущие утренней передачи "Подъемники" на "Нашем радио" в первой половине октября разыгрывали путевки в "Наш Вояж. Круиз".

Слушателям надо было не только верно ответить на вопросы об истории Углича, но и дозвониться под номером, заявленным ведущими.

В итоге самым эрудированным и везучим удалось не только отправиться в круиз, но и в непринужденной атмосфере познакомиться с теми, кого до сих пор они слышали только по радио

Они же – ведущие Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков, а также дежурный по рубрике "А нам слабо?" Андрей Ломанов – во время круиза развлекали своих гостей интеллектуальными викторинами и конкурсами, в которых победители получали призы.

"Порулить" по-настоящему "капитанам радиоволн", конечно, не дали, хотя искушение было велико.

Теплоход же, пока в барах-салонах и на палубах пассажиры наслаждались осенними пейзажами, речной гладью и насыщенной культурной программой, держал курс на Углич.

Кто-то из них очень ждал момента, когда на горизонте появится Калязин – древний город, историческая часть которого была затоплена в конце 1930-х ради строительства ГЭС.

С тех пор чудом от древнего города осталась только одинокая колокольня Никольского собора, построенного в 1796-1800 годах.

Поскольку точное время ее появления на горизонте из-за прохождения шлюзов определить было сложно, не желавшим пропустить это невероятное зрелище пришлось караулить на палубе с раннего утра.

Кто-то же выглянул на палубу "по наитию" и тем неожиданней было невероятное зрелище: из воды и дымки утреннего тумана "проявлялась" древняя колокольня, от вида которой захватывало дух.

Особо циничные потом пошутят: не был ли при этом слышен из-под воды колокольный звон? Но это все шутки тех, кто поленился встать пораньше, чтобы увидеть "русскую Атлантиду", как иногда называют Калязин.

Теплоход же через несколько часов, миновав шестой по счету шлюз, подошел к Угличу.

Те, кто не побоялся капризов природы во второй половине октября, отправившись в путешествие по Волге, были вознаграждены: пасмурная, но теплая и безветренная погода, возможно, даже больше соответствовала истории основанного в 937 году города, в котором пролилось очень много крови.

Именно здесь был убит царевич Димитрий. В это трудно поверить, но после событий более чем 400-летней давности, которые привели к Смутным временам и появлению череды самозванцев – Лжедмитриев I и II, население города не восстановилось до сих пор.

Освобожден от польских интервентов, появившихся в Угличе в октябре 1608 года, город был только весной 1612 года силами ополчения Минина и Пожарского.

В борьбе с поляками жители Углича стояли в прямом смысле насмерть. Местные экскурсоводы рассказывают, что после тех кровавых событий в городе из 40 тысяч жителей осталось всего около 500 человек. Сегодня же, 420 лет спустя, здесь живут 35 тысяч человек – меньше, чем до польского нашествия начала XVII века.

На месте, где убит был царевич Димитрий, позже поставили храм, а в нем есть уникальный колокол – тот самый, в который звонили, чтобы собрать народ, когда произошло убийство.

С теми, кто тогда растерзал с царских людей, якобы убивших царевича, расправились жестоко: кого казнили, кого сослали в ссылку. Причем, идти в Сибирь они должны были вместе с этим самым колоколом. Ссыльные его тащили волоком весь путь.

Перед отправлением в Сибирь колоколу отрезали" ухо" и "язык".

Провел он в ссылке долгие три века и лишь недавно вернулся в родной Углич, где обрел новый "язык". И теперь экскурсоводы могут прямо в церкви царевича Димитрия на Крови ударить в него, а туристы – услышать "голос" из XVI века, когда здесь произошли события, повлекшие крайне тяжелые для государства времена.

Современный же Углич, в который стремятся попасть туристы не только из России, старается себя позиционировать еще и "как Швейцария". А все потому, что здесь очень гордятся своим сыром, знаменитыми часами ("Чайка"), источником целебной воды, а с недавних пор – еще и шоколадом.

Правда, сам шоколад привозят из Бельгии, но в Угличе из него делают эксклюзив. Собственно шоколадки поначалу "опознать" в этих сувенирах практически невозможно: они могут быть в виде монет, оружия, кошельков, ложек и других предметов. На вкус же – действительно вкусный шоколад.

Ну и, разумеется, если остается время до отправления в Москву, есть смысл заглянуть в многочисленные лавочки, где местные умельцы продают изделия из кожи и бересты, а желающие могут полюбопытствовать, что за экспонаты выставлены в маленьких музеях, среди которых есть музеи кукол, игральных карт, тюремного быта и даже водки.

Нагруженные подарками и впечатлениями, туристы к вечеру возвращаются на теплоход. В лучах заходящего солнца церковь царевича Димитрия, Волга и первый шлюз смотрятся особенно впечатляюще.

Ну, а туристов ждет обратный путь: шесть шлюзов, полноводная река, красивейшие берега и через сутки после отплытия – завораживающий вид с реки на огни вечерней столицы.

На прощанье теплоход дает последний гудок. Навигация-2019 завершена, так что теперь – до новой волны-2020 и до нового гудка, который позовет в новое путешествие.

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