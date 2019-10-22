Россию ждет рост цен на гречку

В России начали расти цены на гречку. Поставщики крупы информируют торговые сети о повышении стоимости. Ряд крупных ритейлеров подтвердил "Ведомостям" эту информацию. Например, в "Ашане" заявили, что рост составит 20-25%. До этого цены не менялись с 2017 года.

В настоящее время средняя оптовая цена килограмма гречневой крупы первого сорта составляет около 43 рублей против 27 рублей в прошлом месяце и 18-19 рублей в октябре 2018 года. Отпускные цены производителей в октябре увеличились от 5 до 30%, а в рознице цены пока демонстрируют незначительную тенденцию к росту, увеличившись с сентября по октябрь до 53 с 49 рублей за килограмм.

"Лента" также получила сигнал от своих поставщиков. Как объясняют эксперты, последние несколько лет цены держались на одном уровне или даже снижались. И аграрии стали уменьшать площади под засев этой культуры. В итоге, на оптовом рынке — дефицит предложения, передает телеканал "Россия 24".