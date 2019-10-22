В Москве скончалась дочь посла Ирана

В Москве скончалась Арефех Санаи – дочь посла Ирана Мехди Санаи. Ей было 28 лет.

О причинах смерти девушки поступает противоречивая информация. Сначала СМИ сообщили, что он покончила с собой. Однако в дипмиссии эту информацию опровергли.

В посольстве сообщили РИА Новости, что она умерла накануне от сердечного приступа. Вместе с там ТАСС сообщает, что причиной смерти стал инсульт.