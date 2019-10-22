Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой. Знаменитая российская гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына Святослава.

"Как долго я тебя ждала! 21.10.2019. Люблю тебя", – написала Хоркина в социальной сети Instagram.

Напомним, Хоркина – заслуженный мастер спорта, завершила спортивную карьеру в 2004 году. Светлана принимала участие в трех Олимпиадах, в двух из которых брала золотые медали – 1996 и 2000 год. Также она девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы.