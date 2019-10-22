Иностранцы заинтересовались российским стрелковым оружием

"Рособоронэкспорт" отмечает рост интереса иностранных спецслужб к российскому стрелковому оружию. На выставке "Интерполитех-2019", которая открылась 22 октября на ВДНХ, ожидаются гости из Азии, Латинской Америки и СНГ, заявил глава компании Александр Михеев.

Отечественные специалисты из ФСБ, полиции и Росгвардии уже по достоинству оценили продукцию российских оружейников, добавил генеральный директор "Росборонэкспорта".

Всего на выставке "Интерполитех-2019" гости увидят около 100 образцов вооружения и боевой техники.

Среди них будет и гражданская продукция: например, различные модификации популярного карабина "Сайга", ружья серии МР, которые выпускает концерн "Калашников", пистолет "Викинг", созданный на базе армейского "Грача", и, конечно, винтовка "Тигр".