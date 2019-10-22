На метро "Беговая" пассажир упал на рельсы

Во вторник на станции метро "Беговая" фиолетовой ветки мужчина упал на рельсы.

По данным экстренных служб, информации об обстоятельствах ЧП пока нет, состояние пострадавшего устанавливается.

В связи с произошедшим задерживается движение поездов на участке от "Баррикадной" до "Октябрьского поля".

Движение постепенно входит в график, сообщается в Twitter-аккаунте метро Москвы.