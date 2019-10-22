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22 октября 201914:15

Василий Артемьев: игра России на Кубке мира оставила хороший след в сознании регбийного сообщества

Василий Артемьев: игра России на Кубке мира оставила хороший след в сознании регбийного сообщества

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился впечатлениями от Кубка мира в Японии. Россияне потерпели четыре поражения кряду и завершили борьбу на турнире, заняв последнее место в группе A.

"Выступление на Кубке мира – это огромный шаг вперед к тому, чтобы положительно сказывалась дальнейшее развитие регби в стране, – заявил Артемьев в эфире телеканала "Россия 24". – Мечта любой сборной – это играть на Кубке мира, мечта любого игрока – это представлять свою страну на мировом первенстве. Для нас эта мечта сбылась.

Наше выступление оставило хороший след в сознании мирового регбийного сообщества, нас очень хорошо приняли, отметили наше старание, отдачу, нашу вдохновляющую игру против топовых сборных", – подытожил Артемьев.

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