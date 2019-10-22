Фармацевтические компании в США приговорили к выплатам тем, кого они сделали наркоманами

В США ведущие оптовые продавцы лекарств согласились пойти на мировую с родственниками жертв опиоидной эпидемии. От пациентов скрывали опасность, которую несут популярные обезболивающие. И сотни тысяч здоровых американцев превратились в наркоманов. Общая сумма выплат может составить десятки миллиардов долларов.

Гиганты американского рынка лекарств — компании McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health мировую с жертвами опиоидной эпидемии заключили что называется на флажке. За несколько часов до того, как присяжные должны были войти в зал федерального суда в Кливленде, штат Огайо, ответчики согласились выплатить 215 миллионов долларов.

"Мы готовы подтвердить, что было достигнуто соглашение для двух наших округов с тремя крупными ответчиками и компанией Теva. Это соглашение не означает конец дела, хотя это очень хорошее развитие событий для жителей наших округов", — сообщил Армонд Будиш, глава округа Кайахога, штат Огайо.

Сделка — по сути, первый шаг к более масштабному соглашению. По всей Америке 2500 исков. И к аптечным сетям, что торговали лекарствами, которые содержали опиоды и к тем, кто такие лекарства разрабатывал и производил.

"Сейчас чрезвычайное положение! Всем округам, муниципалитетам, и деревням нужно прямо сейчас помочь бороться с этим кризисом", — заявил Майкл О'Мэлли прокурор округа Кайахога.

Адвокаты истцов уверены, что фармацевтические компании сознательно приуменьшали опасность, сообщая, что зависимость возникает крайне редко.

Впрочем, даже не смотря на победу в суде, родственники погибших безутешны.

"Нет такой суммы денег, которая могла бы вернуть мне сына, как и остальным опустошенным семьям", — говорит Трэвис Борнштейн.

Теперь дело уйдет уже на федеральный уровень. Урегулирование может двинуться по той же схеме, по какой в США шли процессы против табачной индустрии. Производители сигарет тогда согласились выплатить рекордные 206 миллиардов долларов.

Нынешнее соглашение может стать вторым по стоимости. Речь идет о 48 миллиардах долларов. Столько в будущем вероятно получат на руки пострадавшие от эпидемии опиоидов в наиболее затронутых ею штатах — от Северной Каролины до Техаса. За решетку, и это понятно уже сейчас, не попадет никто из виновных в гибели людей.