В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.

Как передает телеканал "Россия 24", вечером 22 октября истекает срок в пять суток, которую Турция дала курдам для отвода своих сил.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждают, как будет развиваться ситуация по окончании этого срока. Ранее в Кремле призывали Анкару действовать соразмерно и избегать шагов, которые могут помешать политическому урегулированию.

Путин подчеркнул, что надеется на то, что уровень нынешних двусторонних отношений между Россией и Турцией поможет урегулировать крайне острую ситуацию в Сирии – в интересах, как Дамаска, так и Москвы с Анкарой.

В свою очередь, его турецкий коллега поблагодарил за приглашение в Россию, подчеркнув, что надеется на то, что переговоры в Сочи дадут возможность более подробно обсудить текущую ситуацию, что позволит обеспечить мир в Сирии.