Полк "Азов" хочет чтобы все ВСУ считались "террористической организацией"

Радикалы из украинской ультраправой группировки "Азов" (на многих её лидеров и участников заведены уголовные дела в России) возмутились просьбой 40 конгрессменов признать их террористической организацией.

С такой инициативой четыре десятка членов конгресса США обратились на днях к главе Госдепартамента Майку Помпео.

В опубликованном письме, на котором стоят все их подписи говорится, что "Азов" является организацией признающей и проповедующей идеологию превосходства людей белой рассы, осуществляющая набор в свои ряды на основе приверженности нео-нацистским идеям.

В письме также содержаться упоминания того, что при возникновении подобных идей или целей у кого-либо на территории США, в руках правоохранителей есть множество инструментов для пресечения их деятельности.

Подобный подход следует распространить и на зарубежные организации. "Терроризм есть терроризм", — заявляют авторы письма.

Конгрессмены напоминают Помпео, что ещё в 2017 году в США был принят документ, напрямую запрещающий предоставление какой-либо помощи, военной или финансовой, если есть вероятность, что она может попасть в распоряжение бойцов "батальона Азов".

Стоит напомнить, что из-за задержек в финансировании программы военной помощи Украине в США разгорелся нешуточный конфликт между Конгрессом и Белым домом.

ООН имеет документальные подтверждения нарушая прав человека и пыток бойцами подразделения "Азов" и не смотря на это — годами граждане США "рекрутировались, радикализировались и проходили военную подготовку в составе "Азова", пишут конгрессмены.

Примечательно, что реакция со стороны радикалов не оспаривает всех тех характеристик, которые им даются со стороны конгрессменов.

При этом на своём сайте они разместили заявление, сообщив, что являются "официальной структурой Национальной гвардии, подчиняются Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу".

Таким образом, в "Азове" делают вывод, что признание их террористами, равносильно приравниванию к террористам бойцов всех других украинских армейских подразделений.

То есть радикалы не просто стремятся придать легитимности своим военным преступлениям, оправдываясь, что действуют в составе регулярной армии, но и, фактически, распространяют на все ВСУ собственные принципы деятельности.

И вот тут уже военное руководство в Киеве должно определиться и дать чёткий ответ — является ли исповедуемая радикалами "Азова" нео-нацистская идеология общепринятой для всех Вооруженных сил Украины или же "в стаде есть паршивая овца", но поделать с этим они ничего не могут, или же не хотят.

Впрочем, даже прямое отмежевание руководства ВСУ от подобных "Азову" добровольческих батальонов не будет означать прекращение их функционирования. Последние примеры срыва режима перемирия на линии разграничения в Донбассе являются этому наглядными примерами.