Первой в России сортировочной станции исполняется 140 лет

Станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский — 140 лет. Ее еще называют сердцем Октябрьской железной дороги. Она и сейчас остаётся одной из самых крупных в стране. А создана станция была после отмены крепостного права в 19 веке из-за возросшего грузового оборота.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на сортировочной станции собирают поезда длиной до 2 километров, за сутки формируют порядка 130 составов, которые потом разъезжаются по всей стране. Ежедневно через старейшую в стране "сортировку" проходит до 15 тысяч вагонов. Горка — главное место сортировки. Она была создана еще для Николаевской железной дороги.

Отметим, что в последнее время из-за перехода на контейнерные перевозки по всему миру многие сортировочные станции закрывают. В нашей стране ситуация противоположная — поток железнодорожных грузов только увеличивается.