Резня в хостеле в Новой Москве: жители давно боялись чего-либо подобного

Новые подробности жестокого убийства двух человек в Новой Москве: следователи установили личность подозреваемого, который накинулся с ножом на беременную женщину и постояльцев мини-гостиницы. Им оказался сотрудник хостела.

Подходы к трехэтажному коттеджу на территории деревни Дудкино в Новой Москве по-прежнему оцеплены. В доме идут следственные действия, эксперты-криминалисты осматривают место происшествия.

На кадрах видно, что в холле и некоторых комнатах дома выполнен ремонт с использованием дорогих материалов. Другая часть помещений оформлена куда проще. Судя по рядам двухъярусных кроватей, здесь работал дешевый хостел.

А вот и само место преступления — на полу капли крови. Именно здесь, по версии следствия, один из сотрудников гостиницы с ножом набросился на постояльцев и коллег. Следователи уже установили личность нападавшего.

"Им является уроженец Курганской области 1993 года рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу хостела", — говорит старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Беременная женщина и раненый постоялец мини-отеля погибли на месте. Еще четыре человека получили серьезные раны и сейчас находятся в больнице. Подозреваемый, Сергей Сазонов, по некоторым данным, всю ночь употреблял алкоголь. В хостел вернулся под утро и стал просить у постояльцев денег в долг.

Получив отказ, схватился за нож. Удары наносил беспорядочно — просто врывался в комнаты и нападал на случайных людей.



Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. В поселке сейчас тишина, люди стараются не выходить из домов. Говорят, давно боялись чего-то подобного. Мини-гостиницы находятся в каждом втором доме на этой улице.

- Хостелы везде есть. Здесь везде хостелы.

- А почему здесь везде хостелы? Кто здесь живет вообще?

- Председателя надо спросить.

Соседний дом — с виду добротный коттедж, но сквозь приоткрытые шторы на первом этаже тоже видны двухъярусные кровати.

Похоже, силовикам предстоит не только установить обстоятельства двойного убийства, но и разобраться, легально ли работают хостелы на территории московского поселка Дудкино.