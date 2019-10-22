ФСИН: количество заключенных в РФ достигло исторического минимума

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) констатирует исторический минимум заключенных в российских колониях и следственных изоляторах.

Как передает "Интерфакс", в тюремном ведомстве констатировали, что по состоянию на 1 октября 2019 года в исправительных колониях содержалось 443 303 осужденных, тогда как в начале года — более 463 тысяч человек.

Во ФСИН также подчеркнули, что уменьшилось число лиц, содержащихся в СИЗО – по состоянию на 1 октября с.г. в следственных изоляторах страны находился 98 301 человек. Для сравнения, к 1 октября 2018 года в СИЗО содержался 100 581 человек.