Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

Криминальный бизнес по восстановлению и копированию автомобильных деталей и узлов приносит баснословные барыши его циничным организаторам.

Их не волнует то, что на дорогах страны гибнут люди. И часто причиной смертельных аварий становятся автоподделки.

В это подпольное производство вовлечены тысячи людей, многие из которых и не подозревают, что становятся соучастниками преступлений.

Как остановить пиратов автопрома? Кто поставит надежный заслон подлому и смертельно опасному бизнесу?

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