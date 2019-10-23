Кооператив – альтернатива ипотеке. Роман Василенко рассказал о решении жилищного вопроса

Жилищный вопрос – пожалуй, наиболее острый в России. Способов обзаведения собственным жильем немного: кто-то ждет наследства от родственников, кто-то подписывается на ипотечную кабалу, кто-то снимает, потому что на ипотеку не хватает, а кто-то и вовсе живет с родителями, не видя никаких перспектив. Разумеется, в таких условиях сложно говорить о стабильности, и люди все чаще начинают посматривать за границу: ставки по ипотеке там меньше и есть возможность все же заработать на собственный угол, особенно для представителей профессий, которые в России оплачиваются не слишком высоко, а за рубежом вполне ценятся. Отсутствие доступного жилья – один из факторов, который толкает людей на переезд в другие регионы и страны, а значит, это фактор, провоцирующий отток самого главного капитала местности или целой страны – человеческого. Как решать эту комплексную проблему? Мы задали этот вопрос Роману Василенко, руководителю холдинга Life is Good, Международной бизнес-академии IBA, член Совета директоров Академии Кеньонвиля (США), председателю правления жилищного кооператива "Бест Вей".

Справка:

Роман Викторович Василенко

Родился в Ленинграде в 1969 году, родители – военные (авиация).

Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, в 1999 году переименованное в Высшую финансово-экономическую академию. После этого учился в США, Франции, Швейцарии, Австрии.

Служил в подразделении, занимавшемся финансами, несколько лет. Вышел в запас капитаном 3-го ранга.

На гражданке продолжил работать с финансами, много лет работал за рубежом, в том числе в сфере сетевого маркетинга.

Имеет награды "За социально значимый вклад в укрепление экономики РФ", "За вклад в укрепление экономики России", "За вклад в сохранение человеческого капитала и поддержание социально-экономического развития страны", "Финансовый Олимп", "Человек года", "Финансист 2015", "За создание и реализацию социально значимых проектов и поддержку общественных организаций в сфере патриотического воспитания населения" и другие.

– Роман Викторович, как вы пришли к мысли возродить жилищные кооперативы?

– Это лежало на поверхности. Напрашивалось само собой. Я долгое время работал за рубежом, неплохо знаком с историей вопроса – ведь не только в России, во многих других странах тоже существовали кооперативы, скажем, в Германии они есть и сейчас, государство их поддерживает. Если они эффективно работают за рубежом, выполняют свою функцию обеспечения людей жильем, значит, это возможно и у нас. И не просто возможно – необходимо, ведь для большинства людей ипотека – это непосильное финансовое бремя.

– А кооператив – посильное?

– Конечно. Сколько сейчас ставка по ипотеке? Предположим, от 9,5%, меньше найти сложно, плюс различные комиссии, страхование… Опять же, платежи исключительно аннуитетные у всех банков, то есть в первое время тело долга практически не уменьшается. Люди выплачивают сплошные проценты. Представляете – платишь, платишь, а даже коридор еще не выкупил, не то что спальню.

– Сколько нужно платить и когда можно уже покупать квартиру?

– Минимальный ежемесячный паевой взнос – 10 тысяч рублей (это для этапа накопления первоначальной суммы). Накопить нужно 35% от стоимости желаемой квартиры, после чего пайщик автоматически становится в очередь на покупку жилья. Там ждет приблизительно год – это средний срок, надеемся его сократить – и через этот год покупает квартиру. Недостающую сумму доплачивает кооператив, на него же и оформляется собственность.

– А потом что делать, где жить?

– В этой же квартире и жить. Пайщик – член кооператива, квартира – собственность кооператива, кому и жить, как не ему. Переезжает спокойно, делает регистрацию, семью привозит. Ведь наша цель в чем? Чтобы не было утечки мозгов, чтобы люди на нашу страну работали, а не на какую-нибудь там другую. Чтобы нашу экономику поднимали. А для этого им что нужно? Где-то жить, отдыхать в родных стенах, а не абы где. Так что переезжает будущий квартировладелец еще до выкупа.

– И платит.

– Да, выплачивает остаточную стоимость квартиры по графику платежей. Ходить для этого никуда не надо. Зачем, если есть новые технологии – все онлайн, в личном кабинете. Там и график есть, и вся нужная информация, и поддержка наша работает постоянно. Как полностью выплатит цену квартиры – передаем ее ему в собственность.

– А если с работы уволили?

– Ну что делать, идем человеку навстречу, устраиваем финансовые каникулы, возможность такая есть. Если совсем беда, и человек в принципе не может больше платить за квартиру, его квартира передается другому пайщику или продается, а все паевые взносы, которые накопились на его счету, ему возвращаются.

– А много ли сейчас в кооперативе людей и квартир?

– Тысячи. В России пайщиков больше шести тысяч, квартир – больше 1200, в Казахстане – больше 3 тысяч пайщиков. Точнее не скажу – назову число, а окажется, что пока мы с вами беседовали, еще трем людям квартиры купили. Или пяти. Или десяти. Сложно оценить.

– И это все законно?

– Абсолютно. У нас счет в Сбербанке, компания многократно проверена-перепроверена. Все-таки кооператив – не самая обыкновенная форма организации. Чиновники привыкли, что в мире все делается для получения прибыли. А у нас какая прибыль? Деньги сразу уходят в работу, нигде не задерживаются. Наша маржа – это люди, человеческий капитал. Самый главный.