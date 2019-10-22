Оскорбленный "Азов" или как на Украине начинают открещиваться от нацистского полка

40 конгрессменов США обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк "Азов" иностранной террористической организацией. Они считают "Азов" организацией сторонников превосходства белой расы.

В "Азове" сразу же отреагировали на обращение конгрессменов, назвав его "полной чушью". "Полк "Азов" подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", — говорится в заявлении полка.

Однако экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в прямом эфире программы "60 минут", заявил, что "Азов" входит в национальную гвардию и не подчиняется Генштабу Украины.

Ведущая программы Ольга Скабеева отреагировала на это заявление Романенко: "Вы уже начинаете аккуратненько открещиваться от Азова?", — спросила она у украинского генерала.

"Азов" – известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды, участник военной операции против Донбасса. Раньше полк назывался добровольческим батальоном.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".