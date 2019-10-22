В Японии боец нокаутировал судью на седьмой секунде поединка. Видео

На турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan, отличительной чертой которого является наличие бинтов вместо перчаток, боец случайно отправил в нокаут судью. Курьезный эпизод произошел в понедельник, 21 октября.

Рефери боя на седьмой секунде схватки попытался разнять бойцов и получил удар в лицо от одного из них. После этого судья не смог удержаться на ногах и упал, а бой был приостановлен.