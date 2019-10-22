Японские и корейские истребители сопроводили российских стратегов

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провели плановый полет над акваториями Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. На всем маршруте боевые машины ВКС РФ сопровождали истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сообщает Министерство обороны РФ.

Военные уточняют, что на некоторых участках пути к группе российских самолетов подходили истребители F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2 Воздушных сил самообороны Японии.

Два стратегических ракетоносца #Ту95МС #ВКС России в сопровождении истребителей Су-35С и самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей pic.twitter.com/O8CjGPqVSI — Минобороны России (@mod_russia) 22 октября 2019 г.

В Минобороны уточнили, что полет проводился в соответствии со всеми международными нормами.

Ту-95МС – один из крупнейших боевых самолетов в мире: взлетный вес машины может достигать 185 тонн, а разгоняется она до 830 километров в час. Максимальная дальность полета при нормальной боевой нагрузке, а это где-то 9 тонн, составляет более 10 тысяч километров. Основное вооружение – высокоточные крылатые ракеты Х-101.