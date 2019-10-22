Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса

Водитель московского рейсового автобуса, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре в 2017 году и задавил четырех человек, вышел на свободу. Такое решение во вторник принял Мосгорсуд, отменивший приговор Виктору Тихонову, передает РИА Новости.

Днем 25 декабря 2017 года тронувшийся с места автобус въехал в многолюдный подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе 13-летняя девочка, еще 10 пешеходов пострадали.

Первоначально Тихонов заявил о технической неисправности ЛиАЗа, однако экспертиза опровергла его доводы. Позже он признался, что перепутал педали тормоза и газа, в результате машина разогналась до 23 километров в час и въехала в подземный переход.

В декабре Дорогомиловский суд Москвы приговорил водителя в четырем годам в колонии общего режима. Сегодня Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции, от правив дело на пересмотр. Тихонова отпустили из СИЗО под домашний арест.