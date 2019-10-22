На Таймыре на руднике "Норникеля" погибли три человека

На Таймыре на руднике "Норникеля", по предварительным данным, погибли три человека. Еще несколько работников пострадали.

Инцидент произошел 22 октября 2019 года. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы, передает ТАСС.

В связи с происшествием свое внутреннее расследование проводит службы "Норникеля". Они готовы предоставлять информацию по мере ее поступления.

После ЧП рудник «Таймырский» продолжает работу.