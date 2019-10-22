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22 октября 201916:49 Александра Суворова

Закон рынка не терпит дефицита: посевы гречки сократились, крупа станет дороже

Закон рынка не терпит дефицита: посевы гречки сократились, крупа станет дороже

Российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен. Причем, речь идет сразу о росте на 20-30%. Эксперты уверены: дефицита товара в магазинах не будет, а небольшой рост розничных цен возможен: в последние годы аграрии стали уменьшать площади под засев этой культуры.

Гречка дорожает. Поставщики крупы информируют торговые сети о повышении цен. При этом стоимость не менялась фактически с 2017 года.

А вот с сентября 2019 года гречка подорожала на 20-25%, об этом говорит представитель "Ашана". Кроме того, аналогичные уведомления от поставщиков получила и "Лента".

"Говорить о том, что это кому-то выгодно – не совсем корректно. Данное подорожание не имеет спекулятивной причины, оно связанно с объективной рыночной конъектурой. То есть сырья мало, предложения мало, оно поднимает спрос, поднимает цену", — пояснила представитель Ассоциации Руспродсоюз Ирина Нагайцева.

Эксперты называют сразу несколько причин, почему оптовая стоимость гречки увеличивается. Последние несколько лет цены держались на одном уровне или даже снижались. И аграрии стали уменьшать площади под засев этой культуры.

Если еще в 2017 году под гречиху было отведено почти 2 миллиона гектаров земли, то уже в 2018 году – чуть больше одного. В итоге, на оптовом рынке сложился дефицит предложения.

"Возможно, еще будет небольшое увеличение цены на гречиху, что подстегнет производителей в следующем сезоне засеять большую площадь, мы будем это контролировать. В начале сезона посмотрим, какая площадь у нас будет под гречихой. И будем мониторить состояние цен", — обещает замминистра сельсхого хозяйства России Оксана Лут.

Специалисты считают, что текущий уровень цен на гречиху слишком высок. И приводят примеры. Еще в прошлом году за 1 килограмм просили 24 рубля, а в этом показатель зачастую доходит уже до 40.

"Мы собираем традиционно около миллиона тонн гречихи. В этом сезоне урожай будет в районе 750-800 тысяч тонн. Это ниже, чем в прошлом году, а в прошлом году собрали 932 тысячи. В 2017 году собрали 1,5 миллиона тонн гречихи. Эти сезоны, что называется, были избыточными. Сейчас мы соберем 750-800 тысяч тонн. И это сопоставимо с внутренним потреблением. По сравнению с избыточными тремя прошлыми сезонами, существенное снижение производители отрабатывают на подъем цены", — подчеркивает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

При этом розничная стоимость гречки выросла с начала года на 6% — до 51 рубля за килограмм. Такие данные приводит Росстат. Специалисты напоминают, что цена всегда реагирует на баланс спроса и предложения. И добавляют: дефицита гречки на полках в магазине не будет.

В целом, в России стали больше потреблять крупы. И среди лидеров – как раз гречка и рис. Причем такая тенденция характерна не только для России, но и для большинства развитых стран. В то же время потребительский спрос на перловку и ячмень, наоборот, падает.

"Гречка — наша культура традиционная, нет рынка сбыта по ней. Он очень узкий и маленький, поэтому не особо экспортируем, потому что традиции нет. В Германии ее в аптеках продают, как лекарство. В результате, девать ее некуда, поэтому это обваливает цену. Внутреннее давление на рынок такую ситуацию образует, которая дестимулирует посевы", — раскладывает ситуацию на составляющие президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Но цена на гречку не то, что не росла за последние годы, наоборот, снижалась. В прошлом году она оказалась лидером среди товаров, цены на которые сильнее всего снизились. Сразу почти на 16%. А это заметно смягчает текущую ситуацию.

Сегодня рынок гречневой крупы фактически изолирован от всего мира, потому как эту кашу едят в основном только в России. Ритейлеры рассказывают, что ведут переговоры с поставщиками, чтобы максимально смягчить влияние повышения закупочной цены на конечных потребителей, то есть, на нас с вами.

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