Владимир Путин вручил государственный награды Шохину и Шмакову

Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Указ о награждении, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

В том же документе президент присвоил звание Героя Труда почетному председателю Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедову.

Кроме того, медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден руководитель агентства "Молодые профессионалы" Роберт Уразов. Он помогал подготовить российскую сборную для участия в европейском чемпионате по профессиональному мастерству World Skills.