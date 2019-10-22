Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове. Видео

Утром во вторник, 22 октября, на Советском проспекте в Кемерове загорелся автобус ПАЗ, перевозивший пассажиров по одному из городских маршрутов.

Как рассказывают очевидцы, сначала появился сильный запах топлива, после чего в салон пошел дым. Водитель озаботился эвакуацией пассажиров, которым пришлось открывать двери вручную, так как они не открылись.

После этого мужчина, управлявший автобусом, приступил к тушению возгорания в моторном отсеке.

В результате инцидента никто не пострадал.