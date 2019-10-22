В Москве увеличен норматив финансирования детских садов и школ

Проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который был внесен мэром столицы Сергеем Собяниным, предполагает увеличение норматива подушевого финансирования на школьника и дошкольника до 175 тысяч и 185 тысяч рублей в год, соответственно.

Об этом 22 октября на заседании комиссии Мосгордумы по образованию сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

"С 2020 года планируется увеличение норматива: на воспитанников дошкольных групп по максимальному нормативу со 176-ти до 185 тысяч рублей. Для этого в бюджете 2020 года предусмотрено свыше 6 миллиардов рублей", — сообщил Молев.

Всего же на 2020-2022 годы заложено более 19 миллиардов.

"На школьников по максимальному нормативу — со 160-ти до 175 тысяч рублей. Для этого в бюджете-2020 предусмотрено свыше 15 миллиардов рублей. Всего на 2020-2022 годы — почти 48 миллиардов", — рассказал заместитель руководителя департамента.

Он также напомнил, что среди ключевых вызовов, с которыми столкнулась система образования в 2010 году, была проблема с доступностью дошкольного образования.

"Тогда даже в возрасте пяти лет маленький москвич мог не получить место в детском саду. Первоочередной была задача обеспечить местами всех москвичей в возрасте от трех до семи лет. Потом мы последовательно снижали эту планку до 2,8 лет, 2,6 лет и сегодня, за исключением 13 районов города, все москвичи в возрасте от 2,4 лет обеспечены местами в дошкольных отделениях. Именно на эти цели в бюджете 2020 года заложены средства в объеме 8 миллиардов рублей, а всего на 2020-2022 годы — 23,5 миллиарда рублей", — добавил Молев.