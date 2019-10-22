Беглый бизнесмен Черняков одобрил решение о своей экстрадиции в Россию

Окружной суд Варшавы вынес решение, которое позволит выдать России Андрея Чернякова, бывшего главу НПО "Космос".

Как передает телеканал "Россия 24", данное решение обрадовало самого Чернякова, который заявил, что "устал от этого дурдома", хочет, как можно скорее закончить судебный процесс на территории Польши, и попасть в руки российского правосудия.

Черняков руководил крупной строительной компанией "Космос", которая занималась транспортной инфраструктурой. На родине его обвиняют в хищении 11 миллиардов рублей, полученных на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.

Деньги банку Черняков не вернул, скрылся за границей, после чего был объявлен в розыск по линии Интерпола. В 2017 году был задержан в Польше, когда пытался выехать на Украину по поддельному румынскому паспорту и с тех пор содержится в данной стране под стражей.

В 2018 году польский суд был готов экстрадировать россиянина, но из-за юридических проволочек данное решение было отложено.