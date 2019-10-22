Развод на миллионы: Катя Гольдман заявила, что ее жестоко избил муж-альфонс

В "Прямом эфире" обсуждают скандальный развод Кати Гольдман, которая еще недавно блистала на Каннском фестивале со своей картиной "Точка невозврата". Она утверждает, что супруг — бизнесмен Арнольд Гольдман жестоко избил ее и 15-летнего сына от первого брака, у которого диагностировали черепно-мозговую травму.

Причины, по словам Кати, — в том, что она тайно развелась с ним и теперь экс-супругам предстоит раздел имущества на 700 миллионов рублей.

Катя рассказывает, что брачный контракт был заключен, когда муж начал распускать руки и она испугалась, что останется ни с чем.

По ее словам, Арнольд — альфонс, у которого давно разрушился бизнес, и он весь в долгах, которые составляют около четырех миллионов долларов.

Арнольд Гольдман, со своей стороны, утверждает, что это Катя не в себе – он просто хотел забрать свои вещи, но поскольку она поменяла в особняке замки, ему пришлось лезть через забор, и в это время она сама напала на него и кидалась тяжелыми предметами.

Эксперты в студии же отмечают, что тайный развод не имеет законной силы, и они официально продолжают оставаться супругами.

Что показал детектор лжи: кто из супругов говорит правду, а кто – врет? Разведет ли их суд? Правда ли, что Арнольд – брачный аферист, а Катя – его? Или же это она сознательно спровоцировала мужа?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".