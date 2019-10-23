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23 октября 201921:35

30 лет в IATA: Аэрофлот нацелен на рекорды авиаперевозок

30-летний юбилей со дня вступления в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) отметил Аэрофлот. Поздравить авиакомпанию с памятной датой в Москву лично прибыл гендиректор IATA Александр де Жюньяк. Он подчеркнул, что крупнейший российский авиаперевозчик на протяжении трех десятилетий остается значимым членом Ассоциации и играет важную роль в ее работе.

"Я понимаю, почему Аэрофлот одну за другой получает награды за высокий уровень сервиса. У компании есть четкая бизнес-стратегия, идеология, направленная на обслуживание клиентов, хорошо обученный и мотивированный персонал", — отметил Александр де Жюньяк.

Он заметил, что Аэрофлот уделяет большое внимание цифровизации бизнес-процессов. По этому показателю он занимает четвертое место среди авиаперевозчиков мира.

"Компания очевидно нацелена на цифровую трансформацию. Данный опыт крайне значим для IATA. Цифровизация отрасли – одна из наших приоритетных задач. Мы ожидаем, что Аэрофлот, участвуя в проектах IATA, встанет в авангарде тех изменений, которые диктует технологическая революция", — добавил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Аэрофлот стал первым российским авиаперевозчиком в составе IATA и проложил путь другим участникам отечественного рынка. Решение о вступлении Аэрофлота в IATA было принято в октябре 1989 года на 45-й Генеральной ассамблее IATA в Варшаве. Сегодня Россию в IATA представляют уже 10 авиакомпаний.

"Вступление Аэрофлота в Международную ассоциацию воздушного транспорта положило начало широкомасштабной консолидации российской и мировой авиатранспортной отрасли, — отметил генеральный директор Аэрофлота и член Совета управляющих IATA Виталий Савельев. — Официальная миссия IATA — в том, чтобы развивать мировую гражданскую авиацию, вести ее за собой, служить интересам всей отрасли. Такую же миссию Аэрофлот выполняет для нашей страны".

Виталий Савельев добавил, что за прошедшие годы Россия стала неотъемлемой частью глобальной авиации, безусловным лидером быстрорастущего восточноевропейского региона.

"Аэрофлот активно участвует в продвижении инновационных решений IATA на отечественном рынке. К примеру, наша компания совместно с IATA реализует проект по внедрению современного стандарта дистрибуции NDC. Аэрофлот в рамках этого стандарта имеет сертификат высокого третьего уровня", — добавляет гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев.

Советская авиакомпания во время вступления в IATA занимала лидирующие позиции в мире по числу пассажиров. В 1990 году Аэрофлот перевез 139 миллионов человек и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая мировая авиакомпания. После распада СССР пассажиропоток компании упал, достигнув наименьшего значения в 1994 году: тогда Аэрофлот перевез лишь 3 миллиона человек.

Переломным стал 2009 год: эффективные антикризисные меры помогли вывести компанию на новый уровень и создать на ее базе мощный авиационный холдинг. В 2017 году Аэрофлот впервые после почти тридцатилетнего перерыва вернулся в мировую элиту. Вместе с дочерними компаниями пассажиропоток авиаперевозчика превысил 50,1 миллиона человек. Компания вошла в топ-20 крупнейших авиагрупп мира по пассажиропотоку, а к столетию Аэрофлота в 2023 году холдинг намерен перевезти 90-100 миллионов человек, выйдя на прежние лидирующие позиции.

Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев является членом Совета управляющих IATA постоянно действующий орган при IATA, формирующий стратегию и политику Ассоциации. Савельев 9 лет подряд избирался на этот ответственный пост. Летом 2019 года на 75-й ежегодной генеральной конференции Ассоциации в Сеуле он вновь вошел в состав Совета на очередной трехлетний срок, что подтверждает прочные позиции Аэрофлота на глобальной арене.

Благодаря поддержке Аэрофлота в России появились электронные билеты, введены в эксплуатацию системы IATA BSP (Billing and Settlement Plan) и CASS (Cargo Account Settlement System), повышающие эффективность агентских продаж. Аэрофлот также применяет рекомендации IATA по борьбе с нарушителями порядка на борту, став лидером по противодействию авиадебоширам.

Аэрофлот три десятилетия выступает проводником глобальных инициатив IATA в России. Авиакомпания первой в России прошла аудит эксплуатационной безопасности IATA, и вошла в реестр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit). Также компания успешно прошла проверку безопасности наземного обслуживания ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) и регулярно подтверждает соответствие обоим стандартам безопасности при ежегодных проверках.

Авиакомпания принимает участие в программах IATA по проверке поставщиков наземного обслуживания и авиатопливного обеспечения, внедрив руководство IATA по наземному обслуживанию (IATA Ground Operation Manual/IGOM). Кроме того, решения IATA помогают ведущему российскомук авиаперевозчику эффективнее сотрудничать с авиакомпаниями-партнерами: Аэрофлот участвует в многостороннем соглашении "интерлайн" IATA (Multilateral Interline Traffic Agreement) и в Расчетной палате IATA (IATA Clearing House).

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