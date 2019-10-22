Обсерватория "Спектр-РГ" начала создавать карту Вселенной

Телескоп eROSITA, установленный на российско-германской обсерватории "Спектр-РГ", передал первые снимки: это фото Большого Магелланово облака и двух сталкивающихся галактик в созвездии Киля. Как заявили в Институт внеземной физики Общества Макса Планка, первые данные показывают, что обсерватория справляется со своими задачами и ученые смогут вести более амбициозные наблюдения, пишет агентство ТАСС.

Все данные, полученные "Спектром-РГ", будут открытыми, но не сразу, сказал на пресс-конференции в Роскосмосе научный руководитель проекта Рашид Сюняев. Доступ к информации появиться у всех желающих примерно через два года после окончания работы обсерватории.

Напомним, 21 октября "Спектр-РГ" вышел на свое рабочее место, в точку Лагранжа L2. В этой позиции притяжения Земли и Солнца одинаковы. В ближайшие 4 года обсерватория должна сделать 8 полных обзоров небесной сферы и составит карту вселенной, хотя бы крупнейших скоплений галактик.