"Сибирь" одержала третью победу кряду, переиграв дома "Витязь"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" на домашнем льду в Новосибирске обыграла подольский "Витязь" со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Для команды Николая Заварухина эта победа стала третьей кряду.

У победителей встречи голами отметились Дмитрий Саюстов (22-я минута), Юкка Пельтола (24), Микаэль Руохомаа (39) и Виктор Комаров (55), а у гостей единственную шайбу забросил Александр Макеев (41).

"Сибирь" с 26 очками поднялась на четвертое место в Восточной конференции, а "Витязь", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 30 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирцы в воскресенье, 27 октября, примут магнитогорский "Металлург", а команда из Подмосковья тремя днями ранее на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".