Авторитетное имя как наживка: фейковые сайты обчищают карманы россиян

Авторитетное имя как наживка. Мошенники под видом сайта телеканала "Россия 24" пытаются обогатиться на читателях новостей, предлагая заработать крупную сумму. Нужно лишь заплатить пошлину.

Мелкий обман, но очень крупная наглость: интернет-мошенники пытаются набить карманы вашими деньгами за счет репутации телеканала "Россия 24". Фальшивый сайт с фейковыми новостями криминального пошива комбинаторы пытаются рекламировать в соцсетях.

На первый взгляд, выглядит убедительно: логотип на месте, громкий заголовок внешне похож на текущие новости. Вот только все это — подделка. Настоящий сайт телеканала — знаменитый "Вести.Ru".

"Сайт "Вести.Ru" — основной информационный ресурс ВГТРК, где размещаются все новости, над которыми работает большая команда редакторов в режиме 24/7 круглосуточно. Сравним с сайтом мошенников: очень странный домен, ни одна ссылка не работает. К федеральному телеканалу фальшивый сайт отношения не имеет, а цель единственной размещенной на нем новости — забраться в чужие карманы, заманить пользователей на страницу, где любому гражданину страны на пустом месте обещают крупные деньги, а на самом деле обчищают банковские счета.

Для отвода глаз просят ввести фамилию, имя и отчество. Но это ни на что не влияет. Для эксперимента введем "Буратино Карлович Поленов". Электронное поле чудес обещает деревянному гражданину аж 127 тысяч рублей. Только сначала якобы надо раскошелиться на пошлину. Так любого человека втягивают в бесконечную оплату мелких счетов. Только внимательный пользователь найдет внизу страницы мелкий текст, в котором не черным по белому, голубым по синему написано: сайт является просто игрой, а все упоминания дохода — вымысел. То есть вы деньги потеряете, а выплат не будет", — сказал Евгений Виноградов, заместитель главного редактора сайта "Вести.Ru".

Это скрытый подтекст, который дает мошенника лазейку в последующем уйти от уголовной ответственности. С одной стороны, они вводят народ в заблуждение путем обмана, но они всегда могут сослаться на подтекст, который указан мелким шрифтом, мол, мы вас предупредили, что это — игра.

Эта афера как две капли воды напоминает другие такие же. В августе этого года интернет-мошенники — очень возможно, что те же самые — обманули многих пенсионеров в Хабаровске с помощью клона сайта Пенсионного фонда России. Так они добрались до паспортных и банковских данных пожилых людей.

Еще чаще аферисты используют образы знаменитостей. Андрей Малахов, например, стал невольным героем рекламы очень сомнительной мази от ревматизма, которым даже никогда не страдал.

Расчет аферистов — простой: большинство их жертв потеряет лишь по несколько сотен рублей, а значит, сумма будет слишком маленькой для возбуждения уголовного дела. И только когда количество обращений в полицию растет, начинается расследование.

В случае с логотипом федерального телеканала комбинаторы явно просчитались. Нарушение авторских прав государственного телеканала, да еще и ради фейковой новости про Минфин само по себе может стать прямым билетом в колонию. Теперь очередь хода за правоохранителями.