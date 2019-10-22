За девять лет в Москве введено в эксплуатацию более 250 школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев сообщил о том, что с 2010 года количество школ в столице увеличилось на 261 — до 1 тысячи 860 зданий, а количество сотрудников возросло пропорционально контингенту.

"Если мы говорим, что контингент возрос, то больше, чем на 30 процентов. У нас тогда было примерно 1 миллион 100 воспитанников и обучающихся, сейчас свыше 1,5 миллиона. Соответственно, количество сотрудников возросло", — отметил Молев.

По его словам, "важно понимать, что ни о каком сокращении педагогических сотрудников за эти годы в принципе речи не было".

Ранее сообщалось, что 22 октября в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев рассказал о запланированном в 2020 году увеличении норматива подушевого финансирования на школьника и дошкольника до 175 тысяч и 185 тысяч рублей, соответственно.