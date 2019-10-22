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22 октября 201919:50

"Авангард" по буллитам переиграл на выезде "Салават Юлаев"

hawk.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на выезде в серии буллитов переиграл уфимскую команду "Салават Юлаев" со счетом 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. Счет в игре на 30-й секунде открыл швейцарский форвард гостевой команды Свен Андригетто, а восстановил равенство финский нападающий хозяев льда Сакари Маннинен, забивший за четыре секунды до сирены.

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались подопечные Боба Хартли, победный бросок на счету канадского форварда Роба Клинкхаммера.

"Авангард" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 29 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Салават Юлаев" в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ омичи в пятницу, 25 октября, сыграют с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар", а уфимцы днем ранее примут подольский "Витязь".

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