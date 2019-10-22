Быстрый интернет добрался до отдаленных поселков Калининградской области

В Калининградской области заканчивают реализацию федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор регионального филиала "Ростелекома" Алексей Семёнов. Благодаря программе, оптика приходит в отдалённые посёлки, и жители получают возможность подключения к быстрому интернету.

В регионе реализацию программы устранения цифрового неравенства начали 5 лет назад. Проложить волоконно-оптические линии связи и установить точки доступа к Интернету до 2019 года должны были в 127 населённых пунктах. Как сообщает "Вести Калининград", там проживает от 250 до 500 человек. Осталось покрыть два посёлка - Краснофлотское и Луговское, под Зеленоградском. Их завершат до конца года.

Напомним, что точка должна обеспечивать доступ к Сети по технологии Wi-Fi с радиусом охвата до ста метров и скоростью передачи данных не менее 10 мегабит в секунду.