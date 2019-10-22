Бросившая младенца в Москве могла оставить документы в ближайшем кафе

Следственный комитет изучает кадры с камер наблюдения на улице Щепкина. Накануне там нашли грудного младенца. Девочку оставили прямо на тротуаре под проливным дождем. По счастью, шевелящийся сверток увидел водитель такси. Он сразу же вызвал полицию и скорую, благодаря чему ребенок серьезно не пострадал.

Малышка сейчас лежит в отдельной палате, рядом с ней — няня. Девочка играет с погремушками, улыбается, гулит.

"Ребенку на вид 4,5 месяца. Ее доставили в нормальном состоянии. Ребенок ухоженный, аппетит сохранен", — говорит врач-педиатр Екатерина Межуева.

На улице под дождем она лежала совсем не долго, переохлаждения не было, каких-то других заболеваний тоже не нашли. Ребенка полностью обследовали и теперь просто наблюдают.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала: "Сейчас к ее состоянию нет вопросов, но это данные первичного осмотра. Будем выяснять, были ли какие-то насильственные действия".

Пока же правоохранители не найдут родителей или родственников, малышка будет в детской больницы имени Сперанского, где за ней наблюдают медики.

Все произошло около семи вечера. Официальной информации немного: какой-то человек (скорее всего, женщина) стоит на углу улиц Щепкина и Дурова, качает на руках малыша, потом оставляет его и уходит.

Таксист, который остановился и ждал клиента, заметил, что сверток шевелится. На улице был проливной дождь, но он все же вышел посмотреть и понял, что это ребенок. Вскоре подъехали полиция и скорая.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова сообщила, что по данному факте началась проверка.

Рядом с этим местом, буквально в пяти метрах, есть небольшая кофейня. Ее владелица Юлия рассказывает, что примерно в этот же временной промежуток к ней заходила женщина. Она заказала кофе, разложила на столе документы и игрушки, а потом убежала, не заплатив.

После этого, по ее словам, она увидела такси, и как из-за угла выбегает женщина.

Оперативники забрали игрушки, и бумаги, которые оставила посетительница. Здесь свидетельство о браке и свидетельство о смерти.

Теперь они выясняют, имеет ли этот человек какое-то отношение к брошенной девочке и просят всех, кто знает хоть что-то об этой малышке, сообщить информацию следователям.