Нет покоя ни днем, ни ночью. Жители Митина и Лобни устали от рева самолетов

Жители Митина просят изменить траекторию самолетов, которые взлетают и садятся в аэропорту Шереметьево. С тех пор, как для лайнеров утвердили новый маршрут, район уже вряд ли можно назвать спальным. Сон прерывает гул мощных турбин, который теперь слышен в квартирах и днем, и ночью. Boing и Airbus кружат прямо над домами, а после открытия на аэродроме третьей полосы количество рейсов стало только больше.

В аналогичной ситуации оказались и жители подмосковной Лобни. Табло Шереметьева они знают практически наизусть. Город находится всего в пяти километрах от аэропорта и его новой, третьей, взлетно-посадочной полосы.

Во дворе дома, как на летном поле. Самолеты проносятся над головой.

"Невозможно разговаривать, нужно переждать пока самолет пролетит. У нас же много работников аэропорта Шереметьево, говорят, такое ощущение, будто я с работы приехал и опять то же самое", — жалуются местные жители.

У Николая на восемнадцатом этаже рев двигателей хорошо слышен во всех комнатах. Но и у соседей на первых этажах не тише.

Девятнадцатого сентября в Шереметьеве заработала третья взлетно-посадочная полоса. Самолеты теперь заходят на посадку над новыми жилыми кварталами Лобни.

"Жить невозможно, вибрация, стекла дрожат, спать-то сложно в такой ситуации", — рассказывают горожане.

Замерили: звук от каждого пролета примерно в два раза выше нормы. В Росавиации о проблеме знают, но в ситуации винят застройщиков: новые дома возводили в охранной зоне аэропорта. Строить жилье здесь было нельзя.

Аэродром Шереметьево и район данного аэродрома официально открыты в августе 1959 года. В соответствии с Воздушным кодексом, приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий.

Предъявлять претензии теперь некому — компания-застройщик давно обанкротилась. Но и сами жители домов понимают, что аэропорт должен развиваться. В качестве компромисса предлагают просто изменить посадочный курс.

"Мы понимаем, что третью взлетно-посадочную полосу никто закрывать не будет, более того мы об этом и не просим. Мы хотим просто, чтобы либо пересмотрели расположение этой глиссады, новое слово в нашем лексиконе, либо соблюдали норматив по шуму. Чтобы это было не семьдесят, не восемьдесят децибел, а позволительные пятьдесят, как на детской площадке", — просят жители города Лобни.

А еще жители просят изменить график полетов и не проводить их в ночное время.