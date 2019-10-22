Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Владимир Путин подчеркнул, что Турция разделяет российский подход: территориальная целостность Сирия должна быть сохранена, а республика освобождена от незаконного иностранного присутствия.

При этом Путин отметил, что в Сирии должен начаться диалог между Дамаском и курдами. В его рамках должны быть учтены интересы всех проживающих на территории Сирии конфессий. Москва также с пониманием отнеслась к озабоченности Анкары в безопасности.

За 150 часов все незаконные подразделения в Айпеджи будут выведены или уничтожены в 10-километровой зоне от турецкой границы в Сирии, заявил в прямом эфире телеканала "Россия 24" президент Турции Реджеп Эрдоган. Операция начнется 23 октября.

В зону к западу и востоку от зоны проведения операции "Источник мира" начнется совместное российско-турецкое патрулирование. С российской стороны к этому будет привлечена военная полиция.

Переговоры Эрдогана и Путина проходили в резиденции российского лидера "Бочаров ручей" в Сочи. Встреча длилась более шести часов, при этом большая часть общения шла в режиме тет-а-тет. На переговорах принято совместное заявление по урегулировании ситуации на севере Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что является другом и России, и Сирии, а также поблагодарил Путина за гостеприимство.

Путин отметил, что Эрдоган дал подробные разъяснения о целях и задачах турецкой военной операции вдоль границы с Сирией. Достигнутые в Сочи соглашения президент России назвал не просто очень важными, а судьбоносными.

"Это позволит разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", — отметил глава российского государства.