Кирилл Алексеенко взял бронзу шахматного FIDE Grand Swiss

На американском острове Мэн завершился крупный шахматный турнир FIDE Grand Swiss, в котором участвовали практически все ведущие гроссмейстеры мира. Победу разделили шахматист из США Фабиано Каруана и испанец Антон Гуиярро Давид. Наш Кирилл Алексеенко занял 3-е место.

В заключительном туре Алексеенко поделил очки с другим россиянином Никитой Витюговым и, набрав 7 очков, разделил 3-8-е места с еще пятью участниками. Но по лучшим дополнительным показателям Кирилл стал третьим призером, а Витюгов с тем же результатом занял 8-е место.

Каруана по тем же дополнительным показателям опередил в борьбе за золото испанца Давида. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с 7 очками занял 6-е место. Еще несколько россиян оказались в верхней части таблицы, в списке Топ-30: у Александра Грищука – 9-е место, Давид Паравян – на 10-й строчке, Владимир Федосеев – 17-й, Александр Рахманов – 18-й, Максим Матлаков – 22-й, Сергей Карякин – 23-й, Петр Свидлер – 29-й.