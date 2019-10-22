6-часовые переговоры Путина и Эрдогана увенчались подписанием меморандума

По итогам 6-часовых переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Документ перед журналистами зачитали главы МИД двух стран. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

В меморандуме лидеры подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах, способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев, а также продолжать работу над поиском политического решения сирийского конфликта.

Сам Владимир Путин, комментируя прошедшую встречу, выразил удовлетворение тем, что удалось выйти на судьбоносные решения, которые позволят разрешить сложившуюся на сирийско-турецкой границе ситуацию.

Он подчеркнул, что Россия разделяет беспокойство Турции в связи с ростом сепаратистских настроений в Сирии. По мнению российского президента, эти настроения искусственно подогревались со стороны.

Тем не менее, Путин выразил уверенность, что территория Сирии должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия.

"Нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа", — подчеркнул президент России.

Также Владимир Путин обратил внимание на гуманитарную проблему.

"Считаем необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину", — указал российский лидер.