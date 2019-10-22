Банзай и Рэйва: впервые за 200 лет император Японии взошел на престол при живом отце

В Японии произошло историческое событие, к которому было приковано особое внимание во всем мире. Император Нарухито официально возведен на престол. По традиции он объявил о начале новой эры "Рэйва", что в переводе с японского означает "Прекрасная гармония". Эта интронизация стала самой масштабной и дорогостоящей за все время.

Придворные служители раздвигают пурпурные шторы около часа после полудня. Украшенная золотом черная лакированная конструкция из дерева высотой 6,5 метра — это трон, построенный более 100 лет назад. На нем короновались прадед, дед и отец императора Нарухито. В разобранном виде это 8-тонное сооружение было доставлено в Токийский дворец из древней столицы Киото на военных вертолетах.

Трон императрицы на тонну легче и на метр ниже. Но зато на самой императрице ритуальное 12-слойное кимоно весом в 15 килограммов. Церемония интронизации японского монарха воссоздана по древним картинам эпохи Хэйан и остается неизменной уже около тысячи лет.

Пушечные залпы оповещают собравшихся у резиденции императора людей, что интронизация состоялась.

- Банзай! – кричат собравшиеся перед дворцом.

Только что за крепостными стенами в сосновой комнате императорской резиденции, японский монарх объявил о восшествии на престол. 126-й глава старейшей из царствующих династий планеты окончательно вступил в полномочия "символа нации и единства японского народа".

[Под восьмиугольной крышей, увенчанной фигурой феникса, рядом с восседающим императором в короне "рюей" с длинным вертикальным "хвостом" (у остальных этот "хвост" отогнут назад) — священные реликвии: меч, зеркало, малая и большая государственные печати. В присутствии двух тысяч гостей, включая 400 иностранцев — от принца Чарльза до короля южноафриканского Лесото Летсие Третьего — император зачитывает обращение к Японии и миру.

После приветственного слова японский премьер Синдзо Абэ трижды желает императору 10 тысяч лет жизни.

"Для меня было важно прийти сюда на церемонию интронизации. Но еще важнее самой церемонии то, что сохраняется преемственность династии. Я от души желаю императору долгого правления", — говорит пришедший на церемонию токиец.

Нарухито — первый за последние 200 с лишним лет японский император, который восходит на трон при живом отце. Прежний монарх 85-летний Акихито отрекся от престола. Здоровье не позволяет ему в полной мере выполнять обязанности символа нации. Эпоха или эра нового монарха началась 1 мая 2019 года. Она проходит под девизом "Рэйва" — в переводе "Прекрасная гармония". По эпохам императоров в Японии ведется летоисчисление, а само название становится в итоге посмертным именем монарха.

Красно-коричневое облечение, окрашенные экстрактом коры воскового дерева и плодов патанги, в котором император Нарухито взошел на престол, символизируют цвет солнца — оно сегодня скрыто плотными дождевыми тучами. Погода в Японии все никак не наладится после мощного тайфуна "Хагибис", который повлек серьезные последствия: и в том числе заставил отменить финальную часть церемонии. Проезд кортежа коронованного императора по улицам Токио состоится 10 ноября.