"Открытые инновации" в Сколкове: Медведев заинтересовал коллег из Минска и Ташкента

Развитие цифровой экономики, искусственный интеллект, кибербезопасность, роботизация рынка труда и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей производства. И это лишь часть вопросов, которые в Сколково обсуждали участники форума "Открытые инновации". В развитие цифровых технологий государство готово вложить в ближайшие годы более полутора триллионов рублей. Как это изменит жизнь россиян и сохранится ли право на частную жизнь?

Первый в России комплекс, на котором испытывают на прочность трубы. В том числе здесь проходят проверку и те трубы, из которых строят стратегически важные магистральные газопроводы. Раньше такие исследования заказывали за границей.

- А теперь можно по миллиону брать с других!

Премьер-министру России работу единственной пока в стране лаборатории по тестированию труб показывают сквозь толстое стекло.

За испытаниями наблюдают сверху, а в герметичном бункере трубы сгибают, сжимают и растягивают, подвергают воздействию экстремальных давления и температуры, чтобы потом они не подвели.

Сколково растет и видоизменяется. С каждым приездом премьер-министра, а Дмитрий Медведев бывает здесь довольно часто, возникают новые здания, резиденты, отрасли, технологии. Электронные услуги прочно вошли в российскую жизнь.

"Вот мы, например, планируем запустить электронный паспорт в пилотном режиме с 1 марта следующего года. Эта система будет содержать практически всю важнейшую информацию о человеке. Уже сейчас только Государственные информационные системы содержат более 80 петабайт информации. Желающих завладеть такими огромными массивами в мире все больше, кибератаки, по статистике, происходят каждые 14 секунд", — подчеркнул премьер Медведев.

Открытая дискуссия с участием ученых, бизнесменов и представителей власти идет о том, как расширять возможности, но в то же время не пренебрегать безопасностью.

"В Узбекистане, как и в других странах, наблюдается увеличение количества кибератак, в том числе, на государственные информационные системы. Только с начала 2019 года выявлено почти 8 миллионов инцидентов информационной безопасности, часть из которых имели уровень критических", — добавляет специй в вопрос информационной безопасности премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

С приглашенными гостями — премьер-министрами Узбекистана и Белоруссии — Дмитрий Медведев 22 октября встретился еще и отдельно, на полях форума. Но речь по-прежнему идет о цифровой экономике и специализированных площадках для ее распространения.

"Надеюсь, что вам интересно посмотреть и Сколково, и в самом форуме поучаствовать. Это неплохая возможность сверить часы по нашим двухсторонним отношениям, по нашему интеграционному проекту. Давайте этим и займемся", — предложил коллегам российский премьер.

"Да, спасибо. Вообще, конечно, Сколково впечатляет. В Белоруссии есть парк высоких технологий, — Белорусско-китайский индустриальный парк", — рассказал и о белорусских успехах премьер-министр этой страны Сергей Румас.

"Мы надеемся, и вас в том или ином качестве здесь увидеть. Так что, давайте", — предлагает ему Медведев.

"Да, я думаю, что это сопряжение Сколкова и наших индустриальных парков взаимное", — согласился белорусский премьер.

Задача государства — не только содействовать созданию инновационных проектов, но и устранять на их пути бюрократические преграды. Беспилотное такси, которое в Сколкове в 2018 году лично тестировал Дмитрий Медведев, до сих пор, по закону, может ездить только с водителем, пусть даже он не касается руля.

"Из-за регуляторных барьеров мы их не смогли ввести столько, сколько надо. Надо быстрее работать. Мы должны, конечно, ускорять вывод новых технологий на рынок. Для этого перевернуть модель регулирования, принимать не запретительные, а дозволительные нормы", — призывает российских законодателей Дмитрий Медведев.

Новые кадры, которые способны быстро ориентироваться в цифровой реальности, готовят здесь же. У Школы управления Сколково, попечительский совет которой возглавляет премьер-министр, уже две с половиной тысячи выпускников. И большинство из них — в руководстве крупных российских и международных IT-компаний.