Район турецкой операции в Сирии будет патрулировать российская военная полиция

С 23 октября зону турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии будет патрулировать российская военная полиция и сирийская пограничная служба.

"Они будут содействовать выводу подразделений КОС (курдских отрядов самообороны) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы", — указывается в меморандуме, подписанном по итогам переговоров президентов России и Турции.

Текст документа журналистам зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Россия 24".

Вывод курдских формирований должен завершиться в течение 150 часов после 12 часов 23 октября. При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что совместное патрулирование турецких и российских военных не затронет населенный пункт Камышлы.

По словам Сергея Лаврова, благодаря достигнутым договоренностям турецкая операция "Источник мира" пока прекращается, а дальше все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе и по отводу курдских вооружений.

Комментируя данные договоренности, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что предстоит большая работа. По предварительным подсчетам, подразделений военной полиции РФ для патрулирования в Сирии пока достаточно, но потребуется дополнительная техника.