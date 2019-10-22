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Конфликт в Сирии 26 минут назад

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22 октября 201922:00 Алексей Петров

Путин и Эрдоган договорились: "Источник мира" влился в "Бочаров ручей"

Путин и Эрдоган договорились: "Источник мира" влился в "Бочаров ручей"

В Сочи прошла совместная пресс-конференция президентов России и Турции. Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались более шести с половиной часов. Темой беседы была прежде всего Сирия и военная операция, которую Анкара проводит на северо-востоке страны, чтобы оттеснить курдские формирования. Вечером 22 октября истекал 120-часовой период прекращения боевых действий, на который Турция пошла, чтобы дать курдам покинуть приграничные районы. Москва ждала информации о дальнейших планах Анкары.

Путин приветствует Эрдогана на крыльце своей сочинской резиденции "Бочаров ручей". Пресса фиксирует каждый жест, каждую фразу.

"Добрый день! – приветствует Эрдогана Путин. – Какую погоду для вас сегодня включили!"

"Да, прекрасная погода", — соглашается президент Турции, пожимая Путину руку.

Но дальше разговор идет о ближневосточном политическом климате. В Анкаре повторяют: выступают за мирное урегулирование, однако готовы возобновить операцию "Источник мира". Ситуация крайне сложная.

"Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем это. И думаю, наша сегодняшняя встреча, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов, которые в регионе сложились на сегодняшний день, и позволит найти ответы на все даже очень сложные вопросы, — начинает разговор с Эрдоганом Путин, — в интересах как Турции, так и России, в интересах всех стран региона".

"Господин президент, — обращается к своему российскому коллеге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прежде всего благодарю вас за ваше приглашение приехать в Сочи. Надеюсь, нам удастся в ходе наших переговоров более подробно обсудить данную ситуацию. И это позволит приблизить мир с Сирии".

За диалогом в Сочи пристально следят в США и Европе. Незадолго до переговоров Путин общался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Турецкая боевая операция вызвала раздражение Старого света, но миллионы беженцев, которые могут снова оказаться на улицах европейских городов — действенный рычаг в руках Эрдогана. Перспективы урегулирования лидеры обсуждают и с глазу на глаз. Перед Эрдоганом много документов — красная папка.

Уже ясно: переговоры явно затянулись. Журналисты собрались в зале для пресс-конференций. Здесь все готово — установлены флаги, трибуны.

Одни активно обсуждают, какими могут быть итоги саммита. Другие сидят на полу, видимо, уже изрядно подустав. Главный вопрос — возобновит ли Турция военную операцию? Отведенная пауза истекает в ближайшие часы. Позиция Россия известна, она готова способствовать прямому диалогу Турции и Сирии. Все с нетерпением ждут, когда президенты объявят об итогах встречи.

В ситуации, когда американская администрация продолжает лавировать, а ресурс дипломатических возможностей Европы ограничен, Россия стала, по сути, самым влиятельным арбитром в регионе. И то, как Москва намерена распорядиться своим влиянием, не вызывает сомнения. Речь идет о формировании прочного фундамента, на котором строится долгосрочное политическое решение сирийского кризиса.

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