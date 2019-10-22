Дело против экс-губернатора Челябинской области признано необоснованным

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского отменено, как незаконное и необоснованное. Такое решение принял Следственный департамент МВД России. Дубровского подозревали в злоупотреблении служебными полномочиями и нанесении ущерба на 20 миллиардов рублей. ФАС России заподозрила сговор при ремонте челябинских автодорог и направила материалы в Генпрокуратуру.

Челябинскую область Дубровский возглавлял с января 2014 года по март 2019 года, напоминает ТАСС. После отставки он уехал в Швейцарию. Исполняющим обязанности главы региона после Дубровского стал Алексей Текслер.

Адвокат Дубровского Рустам Курмаев отметил, что его подзащитный ни официально, ни неофициально не был уведомлен о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса России.

22 октября 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле не комментируют информацию о возбуждении дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Песков повторил то, что каждый раз повторяет в таких ситуациях:

"Вину и степень вины любого человека может признать только суд. Я не могу вам дать какую-либо информацию. Естественно, мы не можем обладать знаниями каких-то деталей тех обвинений, которые предъявляли".

Борис Дубровский до того, как возглавил Челябинскую область, с 2011 года по 2014 год был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.