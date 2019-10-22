Питерский СКА проиграл четвертый матч подряд

Матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и нижнекамским "Нефтехимиком" завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Хозяева проигрывали 0:1, затем вели в счете 2:1, но все же уступили после серии послематчевых буллитов – 2:3.

"Нефтехимик", который выиграл у СКА на своем льду несколько дней назад (2:1) и гостевую встречу начал очень здорово: на 2-й минуте Митчелл вывел нижнекамцев вперед. Только по истечении получаса игра армейцы восстановили равновесие (Карпов), а на 43-й минуте Якупов забил второй гол. Но Пайгин привел основное время к ничьей, а в серии буллитов гости были надежнее.

СКА проиграл четвертый матч кряду и седьмой из последних девяти. При этом, что интересно, все эти поражения у питерцев были с разницей в один гол: четыре раза 2:3 и трижды – 1:2. Экс-обладатели Кубка Гагарина все сильнее падают в таблице Западной конференции.

Результаты других матчей дня: "Йокерит" – "Спартак" – 2:3, "Динамо" (Минск) – "Барыс" – 1:2 Б.