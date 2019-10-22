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22 октября 201923:45

Лукашенко поручил разработать ответ на размещение танков США на территории Литвы

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны Белоруссии начать разработку плана по реагированию на размещение танков США вблизи границы государства. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась во вторник, 22 октября.

Как уточняется, американские танки будут находиться на полигоне Пабраде в 15 километрах от границы Белоруссии. До настоящего времени подразделений США в Литве не было, а сейчас они там появляются. Предложения будут отработаны и доложены президенту Лукашенко в начале следующей недели.

Зась отметил, что Белоруссия обеспокоена готовящимися учениями НАТО Defender Europe, которые будут проходить весной 2020 года. Эти маневры станут крупнейшими за последние 25 лет. В них будут принимать участие около 40 тысяч военных из 18 стран – членов НАТО (порядка половины этих военнослужащих – из Соединенных Штатов).

Ранее Александр Лукашенко заявил, что у границ Белоруссии обстановка постоянно накаляется, напоминает газета "Известия".

11 октября президент Белоруссии заявил, что им с президентом РФ Владимиром Путиным необходимо подумать о том, как обеспечить безопасность своих стран во время учений НАТО у границ Белоруссии.

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