США и Турецкая Республика договорились не вести боевые действия друг против друга в САР

Соединенные Штаты Америки и Турецкая Республика договорились не вести боевые действия друг против друга в Сирии. Об этом сообщил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри во вторник, 22 октября, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Джеффри отметил, что между Вашингтоном и Анкарой было зафиксировано понимание на этот счет. "Ни одна из сторон никогда не будет вести против другой боевые действия независимо от происходящего", — цитирует слова сотрудника внешнеполитического ведомства ТАСС.

Джеймс Джеффри отвечал на вопросы сенатора Бена Кардина, который поинтересовался возможными сценариями развития ситуации на северо-востоке САР и перспективами начала боевых действий войсками Турции против военных США в случае сохранения последних в данном регионе.

9 октября текущего года Турецкая Республика заявила о проведении военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Цель – создание буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы. Согласно планам Анкары, туда могут свернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Турции. США призвали Турцию прекратить операцию и ввели против нее санкции, а также пригрозили принять жесткие меры экономического характера, чтобы заставить Анкару отказаться от ведения военной кампании на территории САР.

17 октября Турция и США достигли соглашения о приостановке Анкарой боевых действий. Турецкая Республика согласилась прекратить огонь на 120 часов, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", ушли из района пограничной зоны безопасности, которую создает Анкара.