В Сочи идут последние приготовления к Экономическому форуму Россия - Африка

Уже сегодня в Сочи начнут работу саммит и Экономический форум Россия — Африка. На мероприятие приехали представители более 60 государств. Приглашено рекордное количество участников — около 10 тысяч человек. Они обсудят перспективы экономического развития Африки, ведение бизнеса на континенте, расширение российско-африканской торговли и реализацию совместных проектов. Сопредседателями саммита станут президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель-Фаттах ас-Сиси.

Они нечасто встречаются у себя на жарком континенте. А чтобы собраться всем вместе за несколько тысяч километров — в Сочи — такое происходит впервые. Форум еще до открытия называют беспрецедентным и уникальным.

Знакомство с традициями страны-хозяйки начинается сразу после приземления. Вкус хлеба из российской пшеницы большинству хорошо знаком. Это один из главных товаров, которые наша страна поставляет в Африку. Население континента, по прогнозам, скоро удвоится. А проблема голода и сейчас стоит перед многими государствами. Сельским хозяйством там до сих пор занимаются по старинке. Чтобы повысить его эффективность, нужно в том числе вносить в разы больше удобрений. И это открывает новые возможности для российских предприятий. "Уралхим" уже наращивает поставки в Зимбабве, Анголу, ЮАР, Кению и Замбию. Здесь, в Сочи, прошли переговоры об открытии нового направления. Экспорт могут начать в Мозамбик.

Форум начался фактически за сутки до официального старта. Главам африканских государств будто не терпелось рассказать, какие предложения и контракты они привезли в Россию. Маврикий готов хоть сейчас присоединиться к зоне свободной торговли с ЕврАзЭС. Предлагает открыть прямое авиасообщение между странами. Ждет российских туристов и крупнейшие российские нефтяные компании, чтобы вместе развивать основной порт и столицу страны Порт Луи.

Подробно эти инициативы будут обсуждать в ближайшие два дня на полях форума, в том числе на самом высоком уровне. У Владимира Путина запланировано восемь встреч с первыми лицами африканских государств в двустороннем формате. Будет общение и на ногах. По итогам планируется подписание большого пакета документов, в том числе коммерческих контрактов.